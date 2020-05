ASMAP Marsala: convenzione con le Cantine della Provincia per il rilancio del territorio

ASMAP Marsala, associazione di Attività produttive locali, insieme alle Associazioni di categoria della Provincia di Trapani, hanno deciso di formalizzare alle aziende vinicole provinciali una proposta con l’obiettivo di promuovere, aiutare il territorio, la sua economia e di siglare un primo patto di solidarietà produttore-ristoratore.

Un lavoro di squadra che mette al centro la promozione del nostro territorio, delle nostre eccellenze enogastronomiche.

“Voglio ringraziare – afferma il Presidente ASMAP, Francesco Alagna – Dario Genovese (ART Trapani) che mi ha aiutato a scrivere la convenzione, Melchiorre Miceli (AOTS San Vito lo Capo), Paolo Austero (Associazione Cuochi Trapanesi), Paolo Masella (ASSO Albergatori Selinunte), Nino Mazzara (ATA Isole Egadi) per avere condiviso questa iniziativa e per essersi messi in moto per aggiungere a questo gruppo altre Associazioni provinciali. Un grazie anticipatamente alle Cantine della Provincia che siamo sicuri, accettando questa offerta, daranno un grande sostegno ad un settore in difficoltà. Se vogliamo da questa esperienza portare a casa un risultato, sicuramente tutto è servito per creare quello spirito di unione, di comunità che sarà il valore aggiunto per trasformare il nostro territorio nel più attrattivo ed accogliente della Sicilia, d’Italia. E’ vero l’unione fa la forza“.