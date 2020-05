Socialisti verso Via, Nino Oddo chiarisce: “Non c’è incompatibilità”

Come preannunciato ieri, il consigliere comunale marsalese Michele Gandolfo ha deciso di aderire al movimento politico Via, che nell’ex senatore Nino Papania il suo principale referente in provincia di Trapani. Si tratta di un’ulteriore segnale di rafforzamento sul territorio lilybetano da parte della nuova realtà politica, che intende evidentemente incidere sugli equilibri delle coalizioni che si candidano alla guida amministrativa della città di Marsala. Sulla vicenda interviene il dirigente nazionale del Psi Nino Oddo, che chiarisce alcuni aspetti.

“Michele Gandolfo come già in precedenza Ignazio Chianetta e Arturo Galfano e come una decina di consiglieri socialisti in provincia hanno ritenuto, informando il partito, di volere aderire al nuovo movimento Via, senza lasciare il Psi. Valutando questa aggregazione di amministratori di diversa estrazione culturale uno strumento importante per difendere gli interessi della Sicilia e dei siciliani. Abbiamo ritenuto che questa esperienza potesse essere avviata e non vi fossero incompatibilità. Del resto i socialisti in passato lo hanno già fatto ad esempio con i radicali, praticando in molti la doppia tessera. Gli ottimi rapporti che storicamente mi legano a Nino Papania sono peraltro un ulteriore collante. A Marsala da mesi i rispettivi amici siedono allo stesso tavolo per definire una coalizione che si candidi alla guida del Comune. E’ probabile che a Trapani faremo un gruppo consiliare insieme. E a Mazara abbiamo fatto una riunione insieme dei rispettivi amministratori. Insomma c’è in atto una collaborazione ed una convergenza significativa. Vedremo in futuro i possibili ulteriori sviluppi. Ma il Psi non abdica alla sua storia a scanso di equivoci”.