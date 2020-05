Coronavirus in Provincia: solo 4 casi in isolamento domiciliare

Scendono a 4 gli attuali positivi di Coronavirus in Provincia di Trapani, dato al netto di decessi e guarigioni così distribuiti:

Alcamo 0; Buseto Palizzolo 0; Campobello di Mazara 0; Castellammare del Golfo 0; Castelvetrano 1; Erice 0; Gibellina 0; Marsala 0; Mazara del Vallo 1; Paceco 0; Salemi 0; Trapani 1; Valderice 1

Il totale tamponi effettuati sono 7.136 mentre i test sierologici sul personale sanitario ben 4.200. Il totale deceduti è di 5 persone e non c’è più nessun ricoverato in ospedale. I 4 rimanenti quindi sono in isolamento domiciliare. I guariti e dimessi al momento sono 116.