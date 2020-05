Coronavirus nel trapanese: nessun ricovero, sei i positivi in isolamento domiciliare

Con le dimissioni dell’ultimo paziente del “Paolo Borsellino”, la provincia di Trapani è ufficialmente a ricoveri 0. Un ulteriore tassello verso la totale fuoriuscita dalla pandemia. Allo stato attuale, tuttavia, permangono 6 positivi al Covid in isolamento domiciliare, al netto di decessi (5) e guarigioni (114). Questa la distribuzione territoriale: Alcamo 1; Castelvetrano 1; Mazara del Vallo 1; Trapani 2; Valderice 1.

Il totale dei tamponi effettuati supera quota 7 mila (precisamente 7053), mentre sono 4158 i test sierologici condotti sul personale sanitario.

I dimessi dal Covid Hospital di Marsala e dal Sant’Antonio Abate di Trapani sono guariti e rientrati nei loro domicili privati.

L’Asp ribadisce ancora una volta che la differenza con il dato riportato dalla Regione Siciliana è data dal calcolo di soggetti indicati come residenti sul territorio trapanese, che hanno sviluppato la patologia in territorio extraprovinciale dove sono ancora domiciliati, e pertanto non caricabili sulla curva epidemiologica locale.