Il corto di Michele Li Volsi “La forza di Alice” in concorso al Festival “Tulipani di sera”

Concorre al Festival Internazionale “Tulipani di sera” un cortometraggio realizzato in provincia di Trapani. E’ “La forza di Alice”, diretto da Michele Li Volsi. E’ un’opera di forte impegno civile, che affronta il delicato tema dell’omofobia. Nel cast, oltre allo stesso Li Volsi, Maria Luce Pittalis e Milena Bianca Gori (nel ruolo delle protagoniste principali), Marcello Randazzo, Guja Jelo, Angelo Russo (il Catarella della popolare serie Il Commissario Montalbano), Karolayne Alexandre da Rosa e Marilena Piu. Il cortometraggio è prodotto da Associazione Ciak Italiy Cinematografica e Associazione Culturale Impronte Musicali.

Questa la sinossi dell’opera: Alice, una donna di 32 anni, follemente innamorata di Andrea, la sua compagnia, prova incessantemente a rimanere incinta, ma sfortunatamente senza risultati. Dopo il tentativo di inseminazione artificiale e un test di gravidanza, le loro vite improvvisamente sembrano prendere una piega positiva, ma loro ancora non sospettano che qualcosa sta per accadere che cambierà le loro vite per sempre, qualcosa che metterà alla prova La Forza di Alice.

Il cortometraggio può essere già visionato sul web e votato per il premio Rai Channel: questo il link