Dati Coronavirus 12 maggio: un malato ogni 68 tamponi, il più basso di sempre

Il bollettino sull’Emergenza Coronavirus di oggi, 12 maggio 2020, mostra un aumento dei contagi rispetto ai due giorni precedenti ma è anche vero che sono stati più che raddoppiati da un giorno all’altro i tamponi effettuati. Quindi il rapporto contagi-tamponi non varia e tutto rimane nella norma.

Gli attuali positivi sono 81.266, con 1.402 contagiati in più rispetto ai dati di ieri (ma 419 sono a conguaglio e gli effettivi nuovi positivi 983) e un calo malati di 1.222 unità. Del totale positivi, 952 persone sono in terapia intensiva (ulteriori 47 unità in meno), 12.865 persone sono ricoverate con sintomi (674 rispetto a ieri) e 67.449 persone (-501).

Buone notizie sul fronte dei guariti: oggi sono 2.452 in più portando il totale a 109.039 mentre i deceduti sono 172 per un totale di 30.911.

Oggi sono stati fatti 67.003 tamponi (ieri 40.740). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati (983) è di 1 malato ogni 68 tamponi fatti, l’1,5%, il minimo dall’inizio dell’epidemia. Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 221.216.