Dal 18 maggio potranno riabbracciarsi gli amici? Ipotesi arriva dal Governo

Dal 18 maggio prenderà vita la seconda parte della ‘fase 2’ con il governo che sta per attuale le linee guida per l’apertura di bar, ristoranti, parrucchieri e centri estetici; si potrebbe eliminare anche il vincolo che consente gli spostamenti solo per far visita ai congiunti (oltre che per necessità, lavoro e motivi di salute) ciò consentendo di fatto agli amici di poter andare al ristorante o al bar.

Ma al momento non c’è ancora un accordo. Questi i temi emersi dalle video-conferenze tra il Ministro Boccia e i presidenti di Regione. Più complessa invece la questione degli spostamenti interregionali per cui il Governo procede molto ma molto cautamente.