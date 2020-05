Bonus per biciclette e monopattini fino a 500 euro. A chi spetta?

Dopo l’annuncio della scorsa settimana, la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha confermato che arriverà un bonus per incentivare la “mobilità alternativa”.

Secondo quanto detto dalla ministra, il bonus arriverà fino a 500 euro, sarà destinato all’acquisto di “veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, e monopattini” e spetterà ai “residenti nelle città metropolitane e aree urbane con più di 50.000 abitanti”.

Al momento non è chiaro quando e come si potrà richiedere il bonus. Secondo il sindaco di Milano Beppe Sala, “il decreto arriverà nei prossimi giorni, ma dovrebbe essere retroattivo al 4 maggio” e darà la possibilità a chi compra una bicicletta oggi di beneficiare dell’incentivo.