Trapani Comix promuove una raccolta fondi benefica

Questo doveva essere un weekend di festa e colori, doveva essere il weekend del Trapani Comix, previsto per l’8, 9 e 10 maggio. Gli ideatori, però, hanno deciso di celebrare queste date lanciando una raccolta fondi benefica.

L’emergenza coronavirus ha obbligato gli organizzatori, i Nerd Attack, a modificare le date del “Festival Mediterraneo della Cultura Pop”. «Purtroppo, ancora non sappiamo quando potremo tornare a festeggiare tutti assieme, cantare, giocare, nerdare. Dobbiamo soltanto attendere» commentano Erick Cannamela, Jhonny JXJ e Francesco Tarantino.

«Abbiamo deciso – continuano i tre – di non lasciare soli tutti coloro che, in questo momento, si trovano in difficoltà e per questo lanciamo una raccolta benefica. Immaginiamo di essere tutti in fila per questa fiera che però non aprirà i cancelli, immaginiamo di offrire un gadget a un amico, di fare un torneo, di regalare una emozione. Doniamo ai trapanesi che hanno bisogno».

I fondi raccolti saranno destinati alla campagna “Carrello solidale”, organizzata d’intesa tra il Comune di Trapani e il comitato territoriale della Croce Rossa Italiana, per rispondere al grido disperato di chi ha bisogno di generi di prima necessità, alimentari in primis.

«Torneremo a vivere il Trapani Comix. Ma adesso è tempo di aiutare, è tempo di donare» concludono Erick Cannamela, Jhonny JXJ e Francesco Tarantino.

Per questa campagna, il Trapani Comix si è affidato al sito GoFundMe, la piattaforma gratuita di raccolta fondi più famosa nel mondo. Per donare basta collegarsi all’indirizzo https://bit.ly/comixsolidale e seguire le indicazioni.