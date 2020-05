Dati Coronavirus 7 maggio: il totale guariti supera il totale attuali positivi

Nuovo bollettino della Protezione Civile sull’emergenza Coronavirus aggiornato ad oggi, 7 maggio 2020.

Gli attuali positivi scendono a 89.624, con 1.401 contagi in più e un calo ulteriore di malati di 1.904 unità. Del totale positivi 1.311 persone si trovano ancora in terapia intensiva (22 in meno rispetto a ieri), 15.174 sono ricoverate (595 in meno rispetto a ieri) e 73.139 sono in isolamento domiciliare (1287 in meno rispetto a ieri).

I nuovi guariti sono 3.031 portando il totale a 96.276 quindi ormai hanno superato in pieno il numero degli attuali positivi. I deceduti oggi sono 274 per un totale di 29.958.

Oggi sono stati fatti 70.359 tamponi (ieri 64.263). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 50,2 tamponi fatti, il 2%. Ieri era di uno su 44,5, quindi il divario aumenta sempre più. Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 215.858.