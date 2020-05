Palma Vitae on Life: incontro con Chiara Putaggio tra favole e teatro

Jana Cardinale conversa con Chiara Putaggio sul suo percorso dal giornalismo alla scrittura artistica come viaggio, come catarsi, come necessità. dalla nascita delle favole ai testi teatrali per fermare e immortalare sentimenti ed emozioni, in un percorso verso la consapevolezza di sè e per perseguire la parità.

Palma Vitae on Life, contenitore voluto dall’associazione Palma Vitae presieduta da Giusi Agueli, la cui organizzatrice artistica è l’attrice, scrittrice e regista marsalese Luana Rondinelli.

A leggere i testi di Chiara Putaggio sono state Giovanna Alagna ed Eleonora Bongiorno.