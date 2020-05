Dati Coronavirus 5 maggio 2020: il bilancio è di un caso ogni 50 tamponi, mai così basso

Nuovo incoraggiante bollettino dell’emergenza Coronavirus diffuso dalla Protezione Civile ed aggiornato ad oggi, 5 maggio 2020. Un dato è veramente rilevante: il bilancio è di un caso ogni 50 tamponi, mai così basso dal 10 marzo scorso.

Gli attuali positivi in totale scendono a 98.467, 1.075 sono i nuovi contagiati mentre il calo dei malati è di 1.513 unità. Del totale positivi, 1.427 persone si trovano in terapia intensiva (52 in meno rispetto a ieri), 16.270 sono ricoverate con sintomi (553 in meno rispetto a ieri) e 80.770 persone sono in isolamento domiciliare (anche qui un dato positivo: 908 in meno).

I nuovi guariti sono 2.352 unità ottimo numero che porta il totale a 85.231 ciò vuol dire anche ad un avvicinamento sempre più repentino delle curve del totale positivi e dei guariti. Lieve aumento del numero di morti oggi: + 236 per un totale di 29.315 decessi.

Oggi sono stati fatti 55.263 tamponi. Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 51,4 tamponi fatti, il 1,9%, il più basso da inizio epidemia. Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 213.013.

Un altro schema è importante: quello che divide l’Italia in zone rosse, arancioni, gialle e verdi. In zona rossa si trovano attualmente Liguria, Piemonte, Lombardia e Trentino (considerando il numero di casi di Covid-19 per abitanti); in zona arancione c’è il Lazio; in zona gialla l’Emilia Romagna, appena uscita dalla zona rossa, Veneto, Marche, Valle d’Aosta e Bolzano; in zona verde – e quindi in fase di forte calo contagi, Basilicata, Puglia, Toscana, Abruzzo, Campania, Friuli, Sardegna, Calabria, Molise, Umbria, Sicilia.