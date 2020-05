Come accedere al mercato azionario nel 2020?

Il mercato azionario offre i titoli finanziari che allettano migliaia di investitori, interessati ai probabili profitti da poterne ricavare. Di conseguenza, è necessario possedere conoscenze di base e riuscire a decifrare i futuri trend di mercato per poter vivere un’esperienza positiva.

L’articolo tenterà di rispondere al principale dubbio che attanaglia ogni neofita: come investire in azioni? Comprare azioni è un’attività redditizia? Così da iniziare a spianare le strada a coloro che sono attirati dagli investimenti online e non sanno da dove iniziare.

Come si investe in azioni?

Tradizionalmente, puntare a titoli di Borsa significava comprare delle azioni e aspettare che il valore aumentasse per trarne dei profitti personali. Per quanto potrebbe sembrare un’operazione automatica, bisogna considerare che spesso il mercato è altalenante e registra fasi ribassiste.

In questo campo, entrano in gioco le piattaforme di trading online CFD. Il trading è un’attività finanziaria da poter svolgere autonomamente via Web, con l’ausilio di un’apposita piattaforma. Si tratta di una delle soluzioni più efficienti, secondo il parere della community online, per comprare azioni.

Investire in azioni con l’intercessione di un broker, cioè un intermediario finanziario, potrebbe avvantaggiare coloro che partono da zero. Prima di tutto, le piattaforme migliori sono intuitive e semplici da utilizzare, così da non complicare il lavoro ai principianti. Poi, si tratta di servizi gratuiti che richiedono, quasi sempre, un deposito minimo per creare un account e negoziare sui titoli preferiti.

E’ possibile operare mediante CFD, strumenti derivati che consentono di speculare su un titolo senza acquistarlo direttamente per ottenere ricavi dalle oscillazioni di valore dello stesso. I Contracts For Difference, in più, consentono anche di attuare strategie ribassiste. In tal modo, un trader potrà investire sia al rialzo che al ribasso, avendo maggiori chances di registrare risultati positivi anche se gli scenari borsistici non sono dei migliori.

Comprare azioni: cos’è la vendita allo scoperto?

La vendita allo scoperto è una semplice operazione speculativa con la quale poter incrementare il proprio capitale anche se un titolo azionario ribassa.

Naturalmente, per aprire questa posizione, non c’è bisogno di acquistare azioni del titolo in questione. Basterà formulare la corretta previsione di mercato e vendere nel momento in cui il mercato sembrerebbe avviarsi verso una fase di ribasso.

Saper leggere i probabili movimenti di mercato implica una certa conoscenza dei grafici e degli indicatori da poter consultare sulle migliori piattaforme, nonché lo studio attento dell’andamento della società.

Si consiglia di non sottovalutare l’importanza degli strumenti di supporto forniti gratuitamente da broker seri e professionali, in quanto si rivelano validi aiuti per capire qual è la posizione di mercato vincente.

Comprare azioni: strategia della diversificazione

Fare trading online comporta dei rischi, in quanto il mercato azionario non è mai stabile. Di conseguenza, è importante attuare le strategie giuste per comprare azioni e ridurre le possibilità di perdita.

Tutti i traders iniziano dalla diversificazione: strategie semplice ma efficiente per equilibrare il proprio wallet. Bisogna selezionare un certo numero di società, preferibilmente operanti in settori diversi. In tal modo, eventuali titoli in ribasso saranno compensati dalla presenza di un portafoglio variegato.

E’ sempre meglio optare per una piattaforma che consente l’accesso ad una vasta varietà di titoli, con zero commissioni e funzioni con cui poter decifrare le complesse dinamiche che regolano le variazioni di prezzo dei beni quotati sui mercati finanziari.

Investire in azioni col Copy Trading

Comprare azioni potrebbe risultare una scelta proficua se si opera con un broker serio, professionale ed affidabile. Perciò, bisogna menzionare eToro: leader nel settore e tra le prime scelte anche di traders alle prime armi.

Il motivo principale è stata l’introduzione del Social Trading e Copy Trading: funzionalità ottime per ovviare alla mancanza di esperienza e di conoscenza nel settore.

eToro funziona come un network di trading a tutti gli effetti, consentendo di iniziare come copy traders.

In termini brevi, è possibile selezionare dei popular investor scegliendo in base ai dati riportati in ogni profilo consultabile gratuitamente dalla piattaforma. Molti principianti apprezzano l’opportunità di osservare le strategie adottate dai guru del trading per comprare azioni e, al contempo, risultati ottenuti anche se privi di esperienza.

Il tutto è verificabile in prima persona accedendo ad un conto demo, gratuito ed illimitato, in modo da testare se eToro è la piattaforma giusta con cui investire in azioni.