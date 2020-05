Salemi, il sindaco alla vigilia della riapertura:”Dati scientifici confortanti”

A partire dal 4 maggio Salemi non sarà più ‘zona rossa’. “Una decisione che attendevamo e che accogliamo con soddisfazione – ha detto il sindaco di Salemi, Domenico Venuti -. Il presidente della Regione ha scelto di non rinnovare la ‘zona rossa’ sulla base dei dati scientifici confortanti frutto dello screening avviato dall’Asp di Trapani con i test sierologici e i tamponi rino-faringei. Come ho sempre sottolineato, le evidenze scientifiche sono l’unica base per le decisioni che riguardano la salute e la vita delle persone”.

Venuti ha contattato il prefetto di Trapani, Tommaso Ricciardi: “Ho ringraziato il prefetto e tutte le forze dell’ordine che con il loro lavoro hanno consentito alla città di uscire da questo momento difficile – spiega il primo cittadino salemitano -. Mi ha confermato che a partire dal 4 maggio i blocchi stradali verranno rimossi. Abbiamo rispettato con grande rigore le misure di distanziamento sociale facendo sacrifici e rinunce. Quelle misure sono state fondamentali perché hanno consentito di circoscrivere il virus in città, evitando anche contagi sul territorio regionale. Sono d’accordo con il governatore, dobbiamo mantenere un atteggiamento di massima vigilanza nei comportamenti“.