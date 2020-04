Lago di Garda: gli investimenti immobiliari premiano le ville di lusso

L’Italia è uno dei paesi più ambiti da chi cerca case di lusso, grazie a una combinazione unica di qualità paesaggistiche, enogastronomia d’eccellenza, arte e cultura. Tra le zone più richieste ci sono quelle in prossimità dei laghi, aree di grande pregio, con una forte domanda soprattutto da parte di clienti stranieri ma anche italiani.

Secondo l’Osservatorio immobiliare di Nomisma, società specializzata nei servizi di consulenza strategica e ricerche di mercato, uno dei luoghi in cui il mercato delle ville di lusso è più dinamico è il Lago di Garda, sia per quanto riguarda la sponda lombarda che quella veneta.

Questa località esclusiva è in grado di attirare ingenti investimenti immobiliari, confermandosi una delle destinazioni preferite dai compratori internazionali.







Il mercato delle case di lusso sul Lago di Garda

Il Lago di Garda è senza dubbio una zona unica nel suo genere, una location strategica che riesce ad accontentare qualsiasi esigenza. Tra le aree più ambite ci sono ad esempio Gargnano, Sirmione, Desenzano, Peschiera, Garda e Bardolino, soltanto per citarne alcune, con una richiesta elevata anche per località come Gardone, Salò, Lazise e Malcesine.

Le ville di lusso nel Lago di Garda sono sicuramente la tipologia di immobile maggiormente richiesta in quest’aerea e sono andate a guadagnarsi, nel corso degli ultimi anni, un mercato piuttosto solido.

Oltre alla presenza di clienti italiani, i quali rappresentano una quota importante all’interno delle contrattazioni di case di pregio nella regione, sono in crescita gli acquirenti stranieri. Nel dettaglio, si nota un incremento dei clienti europei, soprattutto tedeschi, austriaci e svizzeri, con una percentuale minore ma comunque considerevole di americani, russi e cinesi.







Perché investire nelle case di lusso?

Le ville di lusso offrono diverse opportunità per chi desidera investire in un bene tangibile. Innanzitutto, questa categoria di immobili è al riparo dalle oscillazioni del settore tradizionale del mattone, in quanto è un comparto che risente meno delle crisi economiche e finanziarie, perciò permette di diminuire il rischio di svalutazioni e rallentamenti della domanda.

Allo stesso tempo, un’abitazione esclusiva assicura dei margini elevati, se paragonati a quelli di un immobile comune, un aspetto che consente una certa flessibilità nell’investimento e negli eventuali interventi da effettuare. Non solo, il profitto più alto permette di giocare in maniera più efficiente sulla contrattazione, adeguando lo spazio di manovra alle esigenze del momento e alle richieste del cliente.

Inoltre, è possibile investire a lungo termine, con la sicurezza di preservare il patrimonio contro fluttuazioni come quelle dei mercati finanziari, legate al settore azionario, a quello delle materie prime o di altre attività speculative mobiliari. Una villa di lusso in una zona di pregio come il Lago di Garda mantiene il suo valore nel tempo, valorizzandosi grazie all’enorme patrimonio storico, culturale e paesaggistico di questa splendida zona del nostro Paese.







Come investire in ville di lusso sul Lago di Garda?

Se da un lato gli immobili di lusso sono investimenti veramente profittevoli, allo stesso tempo è indispensabile affidarsi a realtà di professionisti, come per esempio Sotheby’s. Le case di pregio richiedono trattative riservate, valutazioni corrette e affidabili, oltre a persone specializzate in questo genere di operazioni, in grado di fornire i contatti giusti con la clientela esclusiva delle ville di lusso e delle abitazioni signorili di alto valore.

Inoltre, è essenziale tenere conto della redditività degli immobili, valutando il contesto in cui la villa è inserita in base alle dinamiche del mercato internazionale.

Scegliendo di rivolgersi a esperti del settore, dunque, si avrà sempre la certezza di condurre trattative sicure, che avranno ricaschi positivi a medio-lungo termine sia per gli investitori sia per il mercato immobiliare di lusso del Lago di Garda.