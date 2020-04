Fase 2: incentivo di 200 euro per l’acquisto di biciclette e monopattini

In questi giorni si parla di “mobilità alternativa” e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è al lavoro per incentivarla.

La ministra Paola De Micheli parla di un bonus per incentivare la “mobilità alternativa” e frenare il sovraffollamento dei mezzi pubblici. L’obiettivo è spingere i cittadini all’acquisto di biciclette, hoverboard e monopattini.

“È allo studio il riconoscimento di un buono mobilità alternativa” – ha detto la ministra De Micheli all’ANSA – “Per i residenti nelle città metropolitane e aree urbane con più di 60.000 abitanti, pari ad euro 200 per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard e monopattini, ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale”.