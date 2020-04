Porto di Marsala, la Lo Curto: “Il 7 maggio gli assessori Falcone e Cordaro a Sala delle Lapidi per una riunione operativa”

La capogruppo dell’Udc all’Ars Eleonora Lo Curto interviene sulla vicenda del Porto di Marsala. Al centro della discussione, come prevedibile, l’ultimo deludente atto del lungo iter relativo all’approdo turistico Marina di Marsala, conclusosi (salvo ricorso al Tar) con la revoca della concessione demaniale marittima alla società Myr. Al contempo, in attesa dell’inizio dei lavori riguardanti la banchina curvilinea (bloccati solo dall’emergenza Coronavirus), resta da capire come si procederà con il progetto di messa in sicurezza dell’area portuale, su cui la Regione e il Comune hanno intrattenuto negli ultimi mesi un fitto carteggio, che non ha però ancora prodotto i risultati attesi dalla comunità lilybetana.

“Riprendere in mano ogni determinazione per il porto di Marsala, dopo la revoca della concessione alla Myr, è un atto dovuto e necessario – afferma Eleonora Lo Curto -. Il porto è la più grande infrastruttura della Città, Marsala non si può arrendere e la politica deve fare la sua parte. In ragione di ciò ho chiesto agli assessori regionali Falcone e Cordaro di presenziare a Marsala il prossimo 7 maggio per una riunione operativa. Ho concordato con il presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano di mettere a disposizione l’aula consiliare per le ore 11. Il sindaco prontamente informato sarà presente con il dirigente dell’ufficio tecnico. Con me ci sarà il deputato Pellegrino che condivide l’iniziativa con determinazione e tempestività. Ringrazio gli assessori per la disponibilità”.