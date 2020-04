Dati Coronavirus 29 aprile: un malato ogni 30,6 tamponi dato mai così basso

Sono davvero incoraggianti i dati di oggi, 29 aprile, dell’Emergenza Coronavirus, forniti dal Dipartimento Protezione Civile.

Innanzitutto il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 30,6 tamponi fatti, il 3,3%, al minimo da inizio epidemia. Il dato attualmente più basso.

Gli attuali positivi sono 104.657, ancora sotto, e i nuovi contagiati sono +2.086 con un calo di malati pari a a 548 unità. Del totale attuale positivo, 1.795 si trovano in terapia intensiva (68 unità in meno rispetto a ieri), 19.210 sono ospedalizzate (68 in meno rispetto a ieri) e 83.652 persone sono in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi (+33).

I guariti raggiungono quota 71.252, per un aumento in 24 ore di 2.311 unità, mentre i nuovi deceduti sono 323 arrivando a un totale di decessi 27.682.

Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 203.591.