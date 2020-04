L’Associazione Batticuore Batti consegna 1.000 mascherine al “Borsellino” di Marsala

𝗟’𝗔𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗕𝗮𝘁𝘁𝗶𝗰𝘂𝗼𝗿𝗲 𝗕𝗮𝘁𝘁𝗶 𝗢𝗻𝗹𝘂𝘀 ha deciso di impegnare la somma di 𝟲.𝟬𝟬𝟬 euro per l’acquisto di 1000 mascherine da donare agli operatori sanitari dell’Ospedale Paolo Borsellino di Marsala che sono state consegnate questa mattina . In questi giorni l’associazione si era interrogata su come poter contribuire e dare una mano alla comunità, considerato che l’attività della Onlus che ha sede a Marsala, viene garantita grazie alla donazione del 5 per mille con cui durante l’anno si svolgono azioni mirate alla prevenzione delle malattie cardiovascolari, corsi BLSD , screening etc. L’attenzione, visto l’emergenza in corso, è ricaduta sulla struttura ospedaliera marsalese dove Batticuore Batti Onlus ha anche uno sportello informativo.

“Un altro gesto di grande attenzione e sostegno della nostra associazione in questo periodo di forte difficoltà – dichiara il Presidente Dott. Gaspare Rubino -. Ringrazio il consiglio direttivo composto dai signori Licari Felice, Urso Giovanni, Marino Valter, Guarrato Badassare e Scavone Giovanni per questo gesto di grande generosità. Un gesto più che mai prezioso, vista la difficoltà nel reperire i dispositivi di protezione utilissimi per poter svolgere al meglio e in sicurezza la propria professione”.

“La nostra intenzione era capire come dare una mano al nostro territorio – commenta Giovanni Scavone tesoriere dell’Associazione Batticuore Batti Onlus – e abbiamo capito quanto fosse importante sostenere tutti gli operatori che stanno dando tanto, con il loro lavoro, alla nostra comunità, mettendo anche a rischio la propria incolumità”.