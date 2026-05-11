Voci internazionali a Trapani per la XXI edizione del Concorso Lirico Giuseppe Di Stefano  ￼

Tutto pronto per la XXI edizione del Concorso Lirico Internazionale Giuseppe Di Stefano. I cantanti raggiungeranno in questi giorni la città per le prove in calendario dal 13 al 16 maggio nella Sala Grande del Complesso Monumentale San Domenico, a Trapani. L’edizione 2026 mette a selezione i ruoli de I Capuleti e i Montecchi di Vincenzo Bellini – Giulietta, Romeo, Tebaldo, Capellio e Lorenzo – per la nuova produzione inserita nel cartellone operistico della 78ª Stagione dell’ente Luglio Musicale Trapanese “Verbi d’Amore”, con regia, scene e costumi di Massimo Pizzi Gasparon e direzione di Pietro Borgonovo. Lo spettacolo andrà in scena al Teatro Giuseppe Di Stefano il 21 e il 23 luglio.

A presiedere la commissione il soprano Carmela Remigio, Premio Abbiati e interprete di riferimento del repertorio mozartiano e belliniano cantato sui più importanti palcoscenici internazionali quali il Teatro alla Scala di Milano, la Royal Opera House di Londra, il Festival di Salisburgo. Accanto a lei siedono il direttore d’orchestra Pietro Borgonovo, gli agenti artistici Elsa Galasio e Stefanna Kibalova, il regista Massimo Pizzi Gasparon, il direttore di produzione Giacomo D’Angelo e il direttore artistico dell’Ente Walter Roccaro. Le selezioni si articolano in tre giornate di prove eliminatorie e semifinali, dal 13 al 15 maggio. La finale è in programma venerdì 16 maggio, alle 21.00, nella Sala Grande del Complesso San Domenico, aperta al pubblico con ingresso libero, e si chiuderà con la cerimonia di premiazione.

In palio 11.500 euro in scritture artistiche per la produzione belliniana, ai quali si aggiungono 1.450 euro tra premi speciali, borse di studio e concerti retribuiti: il Premio DM Artist Management – un anno di rappresentanza artistica per il vincitore-, il Premio della Stampa assegnato dalla giuria giornalistica, il Premio del Pubblico, attribuito dagli spettatori della serata finale, un concerto retribuito riservato ai due migliori concorrenti siciliani, la borsa di studio del Kiwanis Club Trapani Menzione Speciale Francesco Braschi e quella del Rotary Club Trapani Birgi Mozia, nonché l’accesso diretto al Sicily Music Festival & Competition di Noto.

Il Concorso Di Stefano è organizzato dall’Ente Luglio Musicale Trapanese – Teatro di Tradizione con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana e della Città di Trapani, in collaborazione con il Rotary Club Trapani Birgi Mozia, il Kiwanis Club Trapani, il Sicily Music Festival & Competition e l’Associazione Amici della Musica di Alcamo.