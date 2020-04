Dati Coronavirus 28 aprile: 608 positivi in meno, 2.317 guariti e 382 morti

Il nuovo bollettino diramato dal Dipartimento Protezione Civile sull’emergenza Coronavirus è aggiornato ad oggi, 28 aprile 2020.

Anche oggi si registra un calo del numero totale di persone attualmente positive pari a 608 unità (ieri erano stati 290) mentre i nuovi contagi rilevati sono stati 2.091. Degli attuali positivi, ovvero 105.205, 1.863 si trovano in terapia intensiva (ulteriori 93 in meno rispetto a ieri), 19.723 sono ospedalizzati con sintomi (630 in meno), mentre 83.619 persone è in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi (più 115 rispetto a ieri).

Quindi continua l’allentamento della pressione ospedaliera anche se ciò è dovuto in parte ancora – e soprattutto per la terapia intensiva – alla presenza in un numero rilevante di decessi.

I nuovi guariti sono 2.317, per un totale di 68.941 unità, mentre sono morte 382 persone arrivando a un totale di decessi 27.359.

Oggi sono stati fatti 57.272 tamponi e il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 27,4 tamponi fatti, il 3,7%. I contagiati totali dall’inizio della pandemia invece raggiungono quota 201.505.