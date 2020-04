Dati Coronavirus 27 aprile: ancora calo positivi, 1.696 guariti e 333 morti

Angelo Borrelli torna in conferenza stampa al Dipartimento Protezione Civile per il nuovo bollettino sull’emergenza Coronavirus, aggiornato ad oggi, 27 aprile 2020.

Oggi in generale i dati migliori di sempre. Il totale attuali positivi è di 105.813 con un calo di 290 unità; i nuovi contagiati sono 1.739, quindi si scende sotto i 22mila. Di questo totale attuali positivi, 1.956 si trova in terapia intensiva (53 in meno rispetto a ieri), 20.353 è ospedalizzati (1.019 in meno) e 83.504 è in isolamento domiciliare (79%).

I nuovi guariti sono 1.696, per un totale di 66.624, mentre i deceduti sono 333 nell’arco di 24 ore.

Il totale contagiati dall’inizio della pandemia è di 199.414.