Trapani: il Comune si prepara alla ‘fase 2’. Ecco cosa riaprirà

Salvo nefaste novità dell’ultima ora circa il mantenimento dei livelli di sicurezza sanitaria, ed in attesa di nuove direttive governative e dell’autorità sanitaria, il 4 maggio ,verosimilmente, il Comune di Trapani afferma in una nota che potrebbero riaprire: Cimitero; Mercati (ortofrutticolo, pesce); Ville e Giardini; Campo CONI ma anche campo Aula; CCR via Lungomare e CCR mobili.

Sarebbe altresì possibile: avviare la pulizia delle spiagge; mettere a regime (consiglierei comunque attivazione linee negli orari di punta per lavoratori) servizi ATM; riattivare strisce blu e rimozione sosta ecc., per favorire migliore pulizia della città; intensificare scerbatura stradale anche ai fini antincendio, pulitura aiuole, e disinfestazione e potenziamento derattizzazione.

“Bisogna anche capire quanti e quali dipendenti potrebbero rientrare dallo SW onde accelerare procedure amministrative in favore di cittadini ed imprese – afferma nella nota il sindaco Giacomo Tranchida -. Resta inteso che alla tempestiva chiusura o cessazione di taluni servizi in fase di emergenza, non corrisponde la tempestiva riapertura, se non gradualmente e nel rigoroso e cautelare rispetto delle norme sanitarie e non, a maggior ragione durante il periodo di prima “convalescenza” da CV19. Al riguardo, sono già disponibili direttive INAIL e del Ministero Salute e comunque anticipazioni on line cui credo seguiranno di queste ore indicazioni governative ai vari livelli. Fatta tale premessa, martedì pomeriggio faremo il punto dettagliato con ogni Assessore/Dirigente per ciascun settore, onde pianificare in separata sede, se del caso, il confronto con le altre locali Autorità di Governo, Sanitarie e di Sicurezza“.