39/Fernanda Romagnoli – Poesie in quarantena

Dolore a due

Sì, noi ci detestiamo con amore

in questa luce d’aprile che ci accusa

apertamente di tutto ciò ch’è in noi

non durevole, o in bilico, o già guasto:

di rughe e d’occhi che perdono splendore,

e di tutte le usure registrate

su noi a nostra insaputa, con inganni:

mentre ci affannavamo con creature,

con cose, e il mondo ci occupava gli anni

dell’esistere – tranne qualche feritoia

per l’anima.

Di repente in una angoscia

ti sporgi verso la via, le case: tenti

un ormeggio nel volto delle cose.

Io non mi muovo: ho in grembo

questo dolore a due, questo mistero

d’una fiamma che più s’agita in canti

quanto più affioca. Ed in silenzio «Pròvati

a disfare il già fatto»

ti sfido – approfittando

che mi volgi la nuca, per sorriderti.

Fernanda Romagnoli, Confiteor, Guanda, 1973