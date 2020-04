Marsala solidale, i volontari scrivono al Comune: “Serve una sede più adeguata e pacchi alimentari consegnati più rapidamente”

Dodici volontari marsalesi hanno inviato una lettera al Comune di Marsala in cui auspicano un miglioramento del servizio, chiedendo in particolare una sede più adeguata per l’attività portata avanti da settimane a favore delle famiglie più bisognose. Dopo l’inizio, presso i locali dello Stadio “Lombardo Angotta”, come si ricorderà, il deposito delle derrate alimentari da distribuire ai cittadini bemeficiari è stato spostato presso i locali della Polizia Municipale, in via Ernesto del Giudice.

Questo il testo della lettera girata alla nostra redazione, che pubblichiamo integralmente:

Da fine Marzo anche la nostra Città si sta adoperando per supportare quanti, costretti a stare a casa, si sono trovati senza lavoro, senza redditi ed impossibilitati a garantire alle proprie famiglie il minimo indispensabile.

Si è messa in moto una rete solidale con numerosi volontari che hanno messo a disposizione dei meno fortunati tempo, energie e, soprattutto, cuore.

Noi volontari, fieri e fiere, continuiamo a lavorare per restare solidali con la comunità di cui siamo parte e soprattutto con i cosiddetti “vulnerabili”. Il nostro unico compenso – ma non abbiamo mai voluto niente di più e di diverso- è il sorriso dei bisognosi cui consegniamo il pacco spesa. Nonostantele le mille difficoltà incontrate durante il nostro servizio, non ci arrendiamo e continueremo a svolgerlo al meglio delle nostre capacità. Avremmo voluto e speriamo ancora di avere un maggiore dialogo con l’ Amministrazione Comunale ed i responsabili dei Servizi Sociali all’unico scopo di migliorare il servizio: uno scambio di informazioni concreto e sereno è condizione essenziale per un servizio più efficiente ed efficace. Se veramente vogliamo che “Nessuno resti indietro” – e noi volontari lo vogliamo davvero- è utile che tutti facciano la loro parte, abbandonando ogni sterile schematismo. Noi continueremo comunque a fare la nostra parte, con lo stesso spirito di servizio e all’unico scopo di alleviare le sofferenze dei più bisognosi. Chiaramente, potremmo farlo meglio se potessimo disporre di una sede più salubre ed adeguata, quale certo non è il garage messo a disposizione. Inoltre auspichiamo che il pacco alimentare sia più rapidamente consegnato, visto le tante richieste e solleciti che continuano ad arrivare. Tuttavia confidiamo che il Sindaco e la sua Giunta, sensibili anche allle nostre legittime aspettative, faranno il possibile per poterle mettere in atto nel più breve tempo possibile.



I firmatari della lettera sono: Simona M. Adele Paladino, Anna Bella Natalizii, Raquel Rodriguez, Federica Buffa, Maria Grazia Abrignani, Maria Craparotta, Salvatore Montalto, Annalisa Rallo,

Rita Biondo, Daniela Deda, Andrea Caltagirone e Giorgio Bua.