Dati Coronavirus 23 aprile: oltre 3mila guariti, la curva di positivi scende

Torna la conferenza stampa di Angelo Borrelli dal Dipartimento della Protezione Civile ed incoraggiante è il bollettino sull’emergenza Coronavirus aggiornato ad oggi, 23 aprile 2020.

“Per la prima volta il numero di guariti e dimessi supera il numero dei nuovi casi di COvid-19”, annuncia Borrelli. I casi totali infatti, sono 189.973 dall’inizio della pandemia, mentre i nuovi contagi sono 2.646; gli attuali positivi sono 106.848, ancora un segno meno: 851 casi in meno rispetto a ieri. Di questi dati, 2.267 si trovano in terapia intensiva (117 nuove unità in meno), 22.871 sono ricoverati con sintomi (ben 934 unità in meno rispetto a ieri) e 81.710 si trovano in isolamento domiciliare (76%).

I guariti oggi superano la soglia dei 3mila, portandosi a 3.033 per un totale di 57.576, mentre i deceduti sono 464 in più.

Oggi sono stati fatti 66.658 tamponi (ieri 63101), il numero più alto da inizio epidemia, portando il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati al livello più basso: 1 malato ogni 25,2 tamponi fatti, il 4%. Negli ultimi giorni questo valore è stato in media del 5,3%.