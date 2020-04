Il filo

Sottovoce confesso,

a te che ascolti,

come riavvolgo piano,

nella notte,

al mio rocchetto,

il filo.

Dove

Davvero non so dirti

dov’è che il niente disfa

la trama di ogni giorno,

dove, non visto, scioglie

i nodi, ad uno ad uno.

Francesco Scarabicchi, Il prato bianco, Einaudi, 2017