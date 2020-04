Un’altra interessante iniziativa prende spazio sul web e coinvolge sempre più utenti/persone. E’ online la petizione per istituire la “Giornata di Festa dei camici bianchi” al solo scopo di ringraziare il personale sanitario nazionale che da settimane si sta battendo contro il Covid-19, un nemico insidioso che spesso ha presentato il conto, colpendo anche medici e infermieri che hanno pagato con la vita.

Un doveroso ringraziamento, quindi, a medici, infermieri e personale che assicurano l’igiene negli ospedali. La data indicata è il 20 febbraio. La scelta di questa giorno è dovuto al fatto che è stato il giorno in cui Annalisa Malara, anestesista dell’Ospedale di Codogno, ha individuato il “paziente Uno” in Italia.

In poco tempo hanno aderito tantissimi nomi della cultura e dello sport. Per sostenere la petizione per istituire la Giornata di Festa dei camici bianchi, in ricordo di coloro che hanno perso la vita e per ringraziare tutte le persone che lavorano in ospedale, basta andare sul sito dedicato festadeicamicibianchi.it (clicca qui).

«I camici bianchi italiani saranno e sono sempre pronti per chiunque ne abbia necessità! Per questo potremo fare la differenza fuori e dentro le corsie… ma sempre al servizio del sistema paese».

Franco Vimercati — Presidente Nazionale della Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane

«Vorrei che se un bambino, magari tra 10 anni, ci chiedesse “Che vuol dire Festa dei Camici Bianchi?”, potessimo raccontare le storie delle donne e degli uomini che hanno lavorato e si sono sacrificati per aiutare gli altri».

Ferzan Ozpetek — Regista

«Appoggio con entusiasmo la proposta lanciata da Ferzan Ozpetek di istituire una giornata di festa dedicata ai camici bianchi, che non si stanno risparmiando, si sacrificano e rischiano la loro salute per tutelare la nostra».

Giulio Rapetti Mogol — Presidente SIAE