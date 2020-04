Dati Coronavirus 21 aprile: la curva positivi scende, 2.723 guariti ma 534 morti

Dai dati del nuovo bollettino della Protezione Civile aggiornati ad oggi, 21 aprile 2020, si evince un nuovo calo delle persone ricoverate.

Gli attuali positivi sono 107.709 e i nuovi contagi rilevati sono 2729. Del totale, 2.471 persone si trovano in terapia intensiva (102 unità meno di ieri), 24.134 sono ricoverati con sintomi (772 meno di ieri) e la maggior parte è in isolamento domiciliare in quanto asintomatico o con sintomi lievi.

I guariti raggiungono quota 51.600, per un aumento in 24 ore di 2.723 unità mentre i deceduti sono 534, un dato che torna ad oscillare.

Il dato dei nuovi contagi e il calo delle unità dei malati vanno analizzati considerando il numero di tamponi fatti che è sempre più in aumento. Oggi sono stati fatti 52.126 tamponi (ieri 41.483). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 19,1 tamponi fatti, il 5,2%. Negli ultimi giorni questo valore è stato in media del 5,7%, resta quindi al minimo da inizio epidemia.

Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 183.957.