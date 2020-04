33/Fabio Pusterla – Poesie in quarantena

Lettera da Tinizong

Niente d’eroico in questo esilio

casuale. Il marinaio ricorda

lo stacco della nave dal pontile,

le musiche d’addio, gli ultimi spari

del cannone di terra? Io no,

io non so dove, quando la partenza

(se partenza c’è stata); da qualche parte

s’intuisce ci dev’essere un errore

– mio o d’altri non importa – un’imprevista

smagliatura, un sasso fuori posto.

Né basta dire che adesso (quando?) qui (dove?)

si aprono inconsuete visuali, angoli acuti

di realtà (e intanto sfugge il resto del cerchio).

La disfunzione è altra, è nei vapori

che velano le cose, si confondono le case

le chiese le chiuse; e chi sa più se l’inaudito

tumefarsi dei volti, e l’appiattirsi

e l’inarcarsi dei monti, e il beccheggiare

dei ponti siano segnali veri, tracce forse

di un mondo altro, sottostante,

che irrompe a tratti violento,

o fantasmi neppure ipotizzabili?

L’esilio comunque è in questo

non essere intero mai, non esistente del tutto

nell’istante, e sempre distante

dal vero.

Fabio Pusterla, Concessione all’inverno, Casagrande, 1985