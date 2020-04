Niente più cognome imposto dalla Famiglia Reale per Harry

Continuano a far parlare di sé il principe Harry e la moglie Meghan Markle, che ormai vivono in Canada da diversi mesi. Pare si vogliano staccare in ogni ambito dal protocollo Reale. L’ultimo “affronto” infatti è la notizia dell’abbandono da parte di Herry del suo cognome Mountbatten-Windsor, impostogli dalla Famiglia Reale.





E’ questo un altro modo per ribadire le distanze da Buckingham Palace, in tutto e per tutto. Già, perché la scelta di abbandonare l’Inghilterra ed ogni royal duty è stata ora rafforzata da questa nuova decisione. La dimostrazione arriva dalla documentazione presentata durante la registrazione del nuovo progetto avviato, Travalyst.





Si legge infatti, nelle carte la sua identificazione: Prince Henry Charles Albert David Duke of Sussex. Con il titolo, ma senza il cognome che la Regina Elisabetta II aveva designato per tutti i suoi eredi, Mountbatten-Windsor, appunto. E c’è chi – anche in questa scelta – vede lo zampino della moglie Meghan Markle.