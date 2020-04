La mia avventura

Di me conosci accidia e miopia

e ne sorridi con lo sgarbo felice dei passeri

mentre io non so farti paura abbagliato

da una luce che è tua e solo tua. Ma

dono mie le briciole che ogni volta

tu credi di rubare scoprendoti al sorriso.

Tutta la mia avventura è vederti volare.

Ferruccio Benzoni, La casa sul porto, Quaderni della Fenice, Guanda, 1980