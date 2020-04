Ecco il modulo per avere finanziamenti fino a 25mila euro

E’ online il modulo per richiedere la garanzia fino a 25 mila euro. Il sito del Fondo Garanzia, così come quello del Ministero, sono stati presi d’assalto. MiSE, MCC e ABI sono al lavoro per accelerare tutte le procedure per richiedere le garanzie.



A seguito della pubblicazione del Decreto liquidità in Gazzetta ufficiale, il Ministero dello Sviluppo economico si è adoperato per rendere immediatamente attuative le misure approvate in favore di imprese, artigiani, autonomi e professionisti.

È già disponibile on line sul sito “fondidigaranzia” il modulo per la richiesta di garanzia fino a 25mila euro, che il beneficiario dovrà compilare e inviare per mail (anche non certificata) alla banca o al confidi al quale si rivolgerà per richiedere il finanziamento.