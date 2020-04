Dati Coronavirus 15 aprile: curva contagi in discesa, 692 guariti e 578 morti

Nuova conferenza stampa al Dipartimento Protezione Civile per il bollettino sull’emergenza Coronavirus aggiornato ad oggi, 15 aprile 2020.

Gli attuali positivi sono 105.418 con un incremento di 1.127, che è il saldo. Di questi 3.079 sono ricoverati in terapia intensiva (107 in meno rispetto a ieri), 27.143 sono ospedalizzati negli altri reparti Covid (368 in meno rispetto a ieri), mentre 74.696 (il 71%) si trovano in isolamento domiciliare con sintomi o con sintomi lievi.

I nuovi guariti sono 962, per un totale di 38.092. I morti ancora +578.

I nuovi contagiati sono 2.667, la curva scende ulteriormente.

Angelo Borrelli ha specificato che è partito il terzo contigente di 200 medici e 200 infermieri nelle regioni italiane più colpite dalla pandemia, mentre è già di ritorno il 1° contigente, dopo 21 giorni di servizio.