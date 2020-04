Una bambina di 10 mesi positiva al coronavirus

Una bimba di dieci mesi è risultata positiva al Covid-19 ad Avola.

A dare la notizia è stato Luca Cannata sindaco di Avola, paese in provincia di Siracusa. La notizia è stata diffusa nel corso di una diretta socia dove il primo cittadinlo ha raccontato di come la piccola sia risultata affetta dal coronavirus, spiegando come la malattia possa colpire tutti senza differenze di età.

“Nessuno è immune al virus – ha detto– e quanto sta accadendo alla bambina è drammatico. Intendiamo ricostruire la rete dei contatti per risalire al contagio”.