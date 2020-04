Barbagallo (Pd): “il governo regionale sta distribuendo milioni di mascherine …di carta”

Anthony Barbagallo, parlamentare regionale del PD interviene sull’acquisto delle mascherine protettive e sulla loro qualità. “Il governo regionale ha annunciato in pompa magna la distribuzione di oltre due milioni di mascherine in Sicilia. Mi auguro che non siano tutte come quelle che sono state consegnate al personale del Dipartimento Acque e Rifiuti, perché se è così tanto vale evitare la fatica di distribuirle: più che mascherine sembrano ‘pezzi di carta.

Mi chiedo chi abbia deciso l’acquisto di queste ‘mascherine’ e quanto siano costate e soprattutto mi chiedo se è questo il modo in cui il presidente Musumeci e l’assessore Razza intendono aiutare i siciliani a tutelarsi dal Coronavirus”.