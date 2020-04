Per agevolare le famiglie, in previsione delle due giornate festive di chiusura (domenica e lunedì), i negozi alimentari in Sicilia, già autorizzati, potranno prolungare l’orario di apertura di sabato 11 aprile fino alle ore 23.

Lo ha disposto il governatore Nello Musumeci, con una circolare a firma del capo della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Calogero Foti.