Petrosino: il sindaco omaggia i defunti in occasione della Santa Pasqua. IL VIDEO

Il sindaco di Petrosino Gaspare Giacalone ha reso omaggio, stamani, ai defunti della Città, in occasione della Santa Pasqua. Questo il suo messaggio:

“In questo mesto Venerdì Santo ho voluto portare una corona di fiori a tutti i nostri cari defunti. L’ho fatto in nome e per conto di ognuno di voi, cari cittadini di Petrosino, visto che non potete andare al cimitero perché è stato chiuso al pubblico per precise disposizioni governative. Inoltre, ho preso contatti con la cooperativa “Il Contadino” che raccoglie tutti i floricoltori che in questo momento stanno mandando i loro fiori al macero. Una situazione terribile quella che stanno attraversando, teniamolo presente. Eppure hanno avuto la grande sensibilità di donare i loro fiori che a partire da domattina con l’aiuto dei nostri dipendenti e dei volontari della protezione civile si provvederà a togliere i fiori secchi in ogni tomba e a mettere un fiore fresco. Un piccolo gesto che spero apprezzerete, facciamo noi quello che non potete fare voi e portiamo il vostro pensiero ai vostri cari defunti. Un grazie immenso ai nostri floricoltori. Infine, sono stato in Chiesa Madre davanti al Cristo in Croce. Tra poco, dalle 15:30 in diretta facebook, il parroco Don Carmelo Caccamo trasmetterà la cerimonia dell’adorazione della Croce. Fermiamoci un attimo e guardiamo quelle ferite inflitte al corpo di Cristo, comprendiamone le atroci sofferenze che gli abbiamo dato. Rendiamoci conto che siamo poca cosa davanti a Lui, sono poca cosa le nostre sofferenze”.

IL VIDEO: https://www.facebook.com/100008802003656/videos/2263721673931211/