L’omaggio al personale del S. Antonio Abate, Erice solidale. Continuano i controlli del territorio

Il Viminale, con una nuova circolare, ha annunciato maggiori controlli sul territorio in occasione delle ricorrenze pasquali, tradizionalmente caratterizzate da un incremento dei flussi di traffico sull’intera rete viaria nazionale, soprattutto in direzione di località a forte richiamo turistico. Proprio per questo, è stato predisposto un piano di rafforzamento della vigilanza e del controllo sui movimenti.

Anche ad Erice saranno attivati dei presidi e posti di blocco in diverse zone della città. Si invitano dunque i cittadini a rispettare con senso di responsabilità le misure di contenimento previste dal Governo.

Stamattina i sindaci di Erice e Trapani, Daniela Toscano e Giacomo Tranchida, hanno voluto ringraziare pubblicamente gli operatori sanitari impegnati in questa complicata fase emergenziale. Nel corso della breve cerimonia tenuta nel piazzale antistante l’ingresso dell’Ospedale “Sant’Antonio Abate” sono state donate 1000 mascherine al personale sanitario. Presenti anche alcuni rappresentanti della Polizia Municipale e della Protezione Civile. «A nome dell’Amministrazione comunale e della cittadinanza ericina, abbiamo voluto dare un segnale di forte vicinanza e gratitudine a chi sta lavorando con coraggio per fronteggiare quest’emergenza – commenta la sindaca di Erice -. I nostri medici, i nostri infermieri, l’intero personale e chi lavora all’interno dell’Ospedale per garantire pulizia e sicurezza, sono il cuore della macchina sanitaria del nostro Paese. Veri e propri soldati in prima linea ai quali possiamo e dobbiamo dare sostegno e solidarietà».

A margine, il maestro Alberto Anguzza ha replicato l’esibizione musicale del brano Imagine di John Lennon che nei giorni scorsi ha fatto il giro del mondo tramite condivisioni sui social (ripresa anche da molte testate del mondo), a cui è seguito il lancio verso il cielo di alcuni palloncini verdi, bianchi e rossi, i colori della bandiera italiana. «È stato un momento molto toccante – conclude la Sindaca – che suggella un importantissimo messaggio di speranza e fiducia».

Il Comune di Erice, inoltre, ha deciso di utilizzare la somma di 12.200 euro per l’acquisto di test rapidi per dosaggio anticorpale IgG/IgM per Coronavirus con oro colloidale. Si tratta di n.40 confezioni da 25 test ciascuno, dunque 1000 in totale, che saranno naturalmente in uso al personale sanitario.