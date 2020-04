“Palma Vitae OnLife”, sostegno alle donne con incontri interattivi

“Palma Vitae”, associazione che si occupa di donne in difficoltà e vittime di violenza, in questo periodo di emergenza per il coronavirus, ha messo in atto una serie di attività online per continuare a promuovere il messaggio contro la violenza sulle donne.

L’associazione, presente sul territorio della provincia di Trapani da più di cinque anni, si è sempre caratterizzata per l’impegno sociale di sensibilizzazione e promozione di una cultura del rispetto del valore e della dignità delle donne con l’organizzazione di eventi centrati su queste tematiche, utilizzando il linguaggio dell’arte.

“In questo periodo di isolamento forzato – spiega la dott.ssa Giusy Agueli, presidente di Palma Vitae – la situazione delle donne che subiscono violenze domestiche, è sicuramente peggiorata, a causa della convivenza forzata. Questa è un’emergenza nell’emergenza, alla quale, abbiamo cercato di dare una risposta secondo lo stile della nostra associazione. Intanto abbiamo riattivato la linea telefonica per delle consulenze telefoniche o per favorire qualche invio presso strutture presenti nel territorio e, parallelamente, abbiamo pensato ad uno spazio virtuale dove poter ricreare opportunità di incontro e condivisione e, all’interno del quale poter esprimere eventuali disagi o sostenere richieste d’aiuto. Il tutto nella forma di attività di diverso tipo: dal teatro alla musica, alla letteratura al fitness, all’incontro con professionisti esperti del settore della lotta alla violenza di genere per dar vita, insieme, a quella rete umana nella rete virtuale, per continuare ad essere presenti per quelle donne che, nelle attività di Palma Vitae, hanno sempre trovato un riferimento e un appoggio”.

In particolare il numero telefonico è 3711532527 attivo tutti i giorni dalle ore 9 alle 13.

Da qui l’idea di utilizzare il neologismo coniato da Luciano Floridi, padre della filosofia informatica, “onLife”, che intende con questo termine tra online e offline, una modalità interattiva tra realtà materiale e virtuale.

“Ed è proprio quello che vogliamo fare noi – aggiunge Giusy Agueli –, portare una dimensione umana, sociale nelle attività digitali guardando all’aspetto della vita. Insieme all’attrice e regista Luana Rondinelli, socia onoraria di Palma Vitae, da sempre impegnata nelle tematiche sociali importanti tra cui il contrasto alla violenza di genere, abbiamo fatto un calendario settimanale con eventi previsti tutti i giorni alle ore 18,30 sulla piattaforma Zoom, con attività di vario genere che guardano al femminile e non solo. L’obiettivo è quello di esserci, con modalità a volte manifeste ma anche meno espressamente riconducibili affinché non ci sia necessariamente un riconoscimento e ricordando sempre la linea telefonica per un aiuto individuale”.

Un calendario che è iniziato lunedì 6 aprile e che andrà avanti fino a quando durerà questo periodo di isolamento a casa.