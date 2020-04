Coronavirus, nuova ordinanza del presidente Musumeci, in Sicilia non si “entra” nel week end pasquale

Il presidente della Regione Nello Musumeci sceglie nell’ordinanza dell’8 aprile una linea più soft per la stretta di Pasqua: mascherine, guanti monouso e igienizzante diventano un obbligo solo per “gli operatori” dei negozi di generi alimentari, anche all’aperto, ma si impone che tutti indossino la mascherina “o un altro adeguato accessorio” in tutti i luoghi che impediscono di mantenere la distanza di un metro.

L’altra novità è la limitazione delle uscite. Quelle per gli acquisti essenziali, “ad eccezione di quelle per i farmaci”, sono limitate a una sola volta al giorno e a un solo componente del nucleo familiare.

Arriva inoltre anche l‘estensione del divieto di consegnare cibo a domicilio durante le domeniche e i giorni festivi, dunque anche a Pasquetta: una stretta alla quale fanno eccezione solo le consegne di farmaci e di prodotti editoriali.

Contro la stretta sui rider, appena 48 ore fa, era arrivato l’appello della Cna, che chiedeva una deroga per Pasqua e Pasquetta per permettere alle attività di ristorazione di rifiatare.

Musumeci, inoltre, rilancia sulla chiusura dello Stretto: da venerdì al giorno di Pasquetta il transito via mare dalla Sicilia alla Calabria e viceversa è consentito solo ai pendolari, agli operatori sanitari e agli appartenenti alle forze dell’ordine e alle forze armate. L’unica eccezione consentita è per i “comprovati motivi di gravità e urgenza”.

Per i controlli sullo Stretto saranno inoltre assunti altri medici.