Dati Coronavirus 9 aprile: i reali contagi sono 4.204. Sempre in crescita i guariti, 610 i morti

Nuova conferenza del capo della Protezione Civile italiana, Angelo Borrelli che annuncia il bollettino sull’emergenza Coronavirus aggiornato ad oggi, 9 aprile 2020.

Alla luce del nuovo “metodo” di comunicazione dei dati, cercheremo di seguire l’andamento soprattutto dei nuovi contagi.

I nuovi contagiati sono 4.204 – quindi in realtà anche se c’è un decremento guardando i dati regione per regione il dato comunque è consistente ancora – per un totale di positivi al Covid-19 dall’inizio della pandemia di 143.626, dato comprensivo di attuali positivi, morti e guariti.

I morti sono ancora tanti, 610 in più, mentre i nuovi guariti sono 1.979 per un totale di 28.470 persone che hanno sconfitto il Coronavirus.

Poi Borrelli fornisce il dato totale degli attuali positivi, ovvero 96.967, con un incremento rispetto a ieri di 1.615. Questo dato – che il Capo della PC ha fornito per primo durante la conferenza stampa – da cosa si deduce? Da una sottrazione: dai nuovi contagiati, ovvero i 4.204 meno i morti (610) e meno i guariti, ovvero 1.979.

Degli attuali positivi, 3.605 si trovano in terapia intensiva, altre 88 unità in meno (ma ricordiamo che da lì la maggior parte purtroppo non ne esce viva); 28.399 si trovano ricoverati (86 posti in meno) e 64.877 si trovano in casa con sintomi o senza sintomi. Qui la percentuale sale al 67% e c’è più speranza che guariscano tutti.

Intanto a Milano è arrivato il nuovo contingente di medici per gli ospedali.