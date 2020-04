Dati Coronavirus: Borrelli cambia “comunicazione”, ma i veri contagi (sito ministeriale) sono oltre 3.800

Nuova conferenza stampa al Dipartimento di Protezione Civile per il nuovo bollettino sull’emergenza Coronavirus aggiornato ad oggi, 8 aprile 2020.

Da due giorni però il capo Dipartimento ha cambiato modo di comunicare il bollettino. Il che è più difficile capire quali sono i numeri reali. Sicuramente guardando Regione per Regione un miglioramento nei nuovi contagiati c’è stato. Ma guardiamo con attenzione.

Borrelli ha comunicato che un incremento di nuovi pazienti 1.195 (quindi attenzione, non parla di nuovi positivi), rispetto a ieri per un totale di 95.262; di questi 3.693 sono in terapia intensiva ovvero 99 posti in meno di ieri; 28.485 sono ricoverati in ospedale mentre 63.084 sono in isolamento domiciliare obbligatorio.

I guariti nuovi sono 2.099 per un totale di 26.491 persone che hanno sconfitto il Coronavirus. Negli ultimi 10 giorni i guariti hanno raggiunto il 50%. I morti invece sono +552.

Poi Borrelli afferma: “Il numero dei nuovi contagiati è di 3.336 per un totale di 139mila circa”. I 139mila e oltre sono i contagi totali dall’inizio della pandemia, in particolare si legge nel sito governativo del Ministero della Salute – dati aggiornati ad oggi – 139.422. Quel 3.336 è un dato errato in realtà o forse Borrelli ha sbagliato, non si sa.

Secondo la tabella Covid-19 Italia del sito del Ministero, i nuovi contagiati infatti sono 3.836 e non 1.195, dato che è frainteso, come gli 880 di ieri:

Però anche in questo caso i conti non tornano, perchè a ben guardare sommando tutti i positivi per Provincia, il numero sarebbe ben superiore anche a questi 3mila contagiati.

Se andiamo infatti in Lombardia, i nuovi contagi aggiornati ad oggi sono 1.080, in Emilia 409, nelle Marche 149, ecc. Così facendo diventa difficile quale sia il dato reale nuovi contagi.