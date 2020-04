Crolla un altro ponte in Liguria, da chiarire danni e cause

Intorno alle 10.30 di questa mattina un altro ponte è crollato in Liguria. Il sovrappasso collega l’abitato di Santo Stefano Magra con Albiano (che si trova in provincia di Massa-Carrara) ed ha ceduto improvvisamente. Subito sul posto i Vigili del fuoco per capire sia l’origine del crollo sia se ci sono vetture che passavano in quel momento nella zona.

Appare infatti che ci sia un furgone coinvolto e che nell’area c’è un forte odore di gas.

La memoria va subito al crollo del Ponte Morandi del 14 agosto 2018 e la cui ricostruzione sarà completata tra una quindicina di giorni.