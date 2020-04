Dati Coronavirus 7 aprile: solo 880 positivi in più, 1.555 guariti e 604 morti

Nuova conferenza stampa del capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, che ha fornito il nuovo bollettino dell’emergenza Coronavirus di oggi, aggiornato al 7 aprile 2020.

Borrelli ha confermato il forte trend di decrescita dei contagi, con i nuovi positivi che sono solo 880 in più di ieri, portando il totale a 94.067 contagiati attuali; di questi 3.792 si trovano in terapia intensiva dove si sono liberati 106 posti; 28.718 si trovano ricoverati in ospedale, mentre il 65%, ovvero 61.557 è in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi.

Oggi si registra anche il secondo più alto numero di guariti: + 1.555 per un totale di 24.392 persone che hanno sconfitto il Covid-19; ancora però notevole numero di morti, benchè ridotto rispetto ai giorni precedenti: 604.

La cifra raccolta dal Dipartimento di Protezione Civile, grazie alla generosità di grandi e piccoli donatori, è di 110milioni 155mila euro e ne sono stati spesi circa 19milioni e mezzo in ventilatori per gli ospedali e in dispositivi di sicurezza. Poi Borrelli ha ricordato che oggi è la Giornata Mondiale della Sanità: “Un ringraziamento va a tutti gli operatori sanitari che in questo momento sono impegnati nella lotta al Coronavirus”.