Marsala: dibattito sul Covid a Sala delle Lapidi con il sindaco. Consiglieri tra aula e piattaforma on line

Dopo una lunga pausa, torna a riunirsi il Consiglio comunale di Marsala. Sarà una seduta insolita, a cui i 30 inquilini di Sala delle Lapidi potranno partecipare, a partire dalle 17.30, di presenza o in videoconferenza. La convocazione diramata dal presidente Enzo Sturiano per martedì 7 aprile fa infatti riferimento alla doppia opzione: sarà interessante capire quanti consiglieri comunali saranno fisicamente a Sala delle Lapidi e quanti utilizzeranno la piattaforma messa a disposizione da Anci Sicilia per evitare assembramenti che mal si concilierebbero con le misure restrittive legate all’emergenza Coronavirus.

La seduta sarà incentrata sulla relazione del sindaco Alberto Di Girolamo, che spiegherà come si è mossa l’amministrazione comunale rispetto alla diffusione del Covid-19. Seguirà un dibattito sull’argomento con i consiglieri comunali.

L’altro punto all’ordine del giorno fa riferimento all’odg presentato dalla consigliera Ginetta Ingrassia e riguardante l’istituzione di un fondo speciale per donne vittime violenza domestica e assistita e l’attivazione di linee d’ascolto per l’emergenza.

La cittadinanza potrà seguire la seduta in streaming.