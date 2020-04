Dati Coronavirus 6 aprile: solo 1.941 positivi, 1.022 guariti e 636 morti

Nuova conferenza stampa al Dipartimento di Protezione Civile per il bollettino dell’emergenza Coronavirus aggiornato ad oggi, 6 aprile 2020.

Borrelli ha comunicato che i nuovi positivi sono 1.941 per un totale di 93.187; di questi 3.898 sono in terapia intensiva che libera in questi giorni 74 unità, nota nuovamente positiva; 28.976 si trovano ricoverati in ospedale mentre il 65%, ovvero 60.313 si trova in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi.

I nuovi guariti sono 1.022 per un totale di 22.837 persone che hanno sconfitto il Coronavirus. Il numero dei morti però non riesce a scendere in maniera massiccia, anche se sempre meno dei giorni precedenti: +636.