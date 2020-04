I sindaci del Belice solidali con il collega Sutera dopo l’incendio della sua auto

I sindaci della provincia di Trapani esprimono solidarietà al sindaco di Gibellina Salvatore Sutera, la cui automobile è stata incendiata nella notte tra venerdì e sabato. “I sindaci della provincia di Trapani, anche a nome delle loro Amministrazioni Comunali, esprimono tutta la vicinanza al collega Salvatore Sutera per il vile gesto intimidatorio del quale è stato oggetto. Un atto ignobile, considerate anche le drammatiche circostanze in cui ci troviamo in questi giorni, un atto da condannare fermamente. Una solidarietà nei confronti dell’uomo, a cui va la nostra personale stima, ma soprattutto dell’amministratore che si è sempre speso con onestà, trasparenza e correttezza per la sua città. Questo gesto rappresenta un attacco intollerabile alle istituzioni che operano ogni giorno in prima linea sul territorio per far fronte quotidianamente alle tante difficoltà. Nell’attuale momento storico, poi, caratterizzato dall’emergenza sanitaria determinata dall’epidemia da COVID 19 e dalle conseguenti misure volte al contenimento del contagio, quest’azione scellerata assume contorni ancora più esecrabili: è il vile attacco ad un rappresentante delle istituzioni in questo momento costantemente impegnate, in primis, al fine di tutelare la salute dei cittadini”.