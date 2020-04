Dati Coronavirus 5 aprile: 2.972 nuovi positivi, 819 guariti e primo netto calo di deceduti

Nuova conferenza stampa del capo del Dipartimento di Protezione Civile, Angelo Borrelli che fornisce il bollettino dell’emergenza Coronavirus di oggi, 5 aprile 2020.

Sempre più positivo Borrelli, che ha anticipato due buone notizie: si riducono i posti in terapia intensiva e i ricoveri in ospedale. E’ vero che questo dipende anche dall’alto numero di persone che, dall’inizio della diffusione del Covid-19 ad oggi, sono decedute. Ma d’altro canto significa anche le strutture ospedaliere Covid possono accogliere nuove persone senza grossi spostamenti, anche se il metodo a Cross è ancora attivo laddove ce ne fosse bisogno. Altra buona notizia è che i contagiati in Lombardia che necessitano di ricovero al momento non devono più spostarsi.

I nuovi positivi ad oggi sono 2.972 per un totale di contagiati pari a 91.246 attuali; di questi 3.977 sono ancora in terapia intensiva ma comunque 17 unità in meno rispetto a ieri; 28.949 sono ospedalizzati in altri reparti, meno 61 unità rispetto a ieri, mentre il 64% del totale, ovvero 58.320 persone, si trovano in isolamento obbligatorio in casa asintomatici o con sintomi lievi.

I nuovi guariti sono 819 oggi, un lieve calo rispetto ai giorni precedenti, portando il totale a 21.815. Però si registra un netto calo dei deceduti: +525. “Un numero così basso – dice Borrelli – non si registrava dallo scorso 19 marzo. Voglio ricordare però a tutti gli italiani che non dobbiamo abbassare la guardia anche se abbiamo buone notizie”, perchè queste, ovviamente, sono frutto di tutti gli sforzi che gli italiani stanno facendo per restare a casa.