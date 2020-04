I vecchi

Non onorate i vecchi,

abbiatene pietà

perché sono gli specchi

di come finirà



tutta la vita per noi

che non abbiamo virtù:

vogliono i vecchi eroi

amore, ma non c’è più



nei vecchi nulla da amare,

lacrime, sesso e vino:

tutto dobbiamo odiare

nei vecchi, nostro destino.



Ladri di notti corte,

il giorno ci perderà:

coi vecchi la stessa morte

misura le nostre età.

Giovanni Giudici, La vita in versi, Mondadori, 1965